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Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow, - СМИ

Италия, Вторник 18 июня 2024 11:58
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Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow, - СМИ Фото: Италия может передать Украине Storm Shadow (MBDA)
Автор: Александр Белоус

Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в очередном пакете военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету Fatto Quotidiano.

Девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, попасть на российскую землю, сообщили изданию авторитетные источники, знакомые с ситуацией.

Ракеты Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow - это дальнобойные, малозаметные, авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля", разработанные совместными усилиями Франции и Великобритании. Французские аналоги носят название Scalp.

Вот некоторые из ключевых характеристик ракет Storm Shadow:

  • Дальность: Более 560 километров, что позволяет им поражать цели далеко за пределами вражеской ПВО.
  • Высокая точность: Оснащена современной системой TERCOM (Terrain Contour Matching) и GPS-навигацией, обеспечивающей высокую точность поражения.
  • Малая заметность: Малая радиолокационная видимость затрудняет их обнаружение вражескими радарами.
  • Гибкость: могут быть запрограммированы на атаку различных целей, включая бункеры, системы ПВО и мосты.

Storm Shadow находятся на вооружении Королевских BBC Великобритании и BBC Франции с 2003 года.

В 2023 году Великобритания передала партию ракет Storm Shadow Украине. Франция передала ракеты Scalp. Передача этих ракет в Украине значительно усилила ее возможности по противостоянию российской агрессии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Италия планирует передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны SAMP/T.

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