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Італія пообіцяла передати Україні ще одну SAMP/T, - Столтенберг

Італія, Середа 12 червня 2024 20:43
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Італія пообіцяла передати Україні ще одну SAMP/T, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Італія пообіцяла передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг пояснив, що після рішення Німеччини про додаткову батарею Patriot для України, Італія пообіцяла ще одну SAMP/T.

"І я очікую, що найближчими днями та тижнями буде оголошено більше", - заявив генсек.

Пакет допомоги від Італії

Нагадаємо, що цього місяця Італія анонсувала новий пакет допомоги для України. Крім того, в Римі заявили, що готові передати ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T, але відповідних оголошень не було.

Детальніше про те, що ввійшло в пакет допомоги, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що системи протиповітряної оборони по типу SAMP/T є одними з головних потреб України, оскільки вони здатні збивати балістичні ракети. До цього Україна мала лише одну батарею SAMP/T. Її передали Франція та Італія у 2023 році.

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