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Італія може наступною підписати угоду про гарантії безпеки з Україною, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Італія в найближчому майбутньому можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки. Наразі не вистачає кількох деталей двостороннього договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Formiche.

Джерела повідомляють, що залишилося згладити останні деталі. Після чого Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку.

При цьому дипломатичні джерела не розголошують можливих дат підписання угоди.

Перша зустріч італійських та українських чиновників для укладення двосторонньої угоди відбулася 28 листопада минулого року.

Очікується, що італійська угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн. Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

Перший такий договір було підписано у січні з Британією. А цього тижня документи було підписано з Німеччиною та Францією. Крім того, представник президента Сергій Никифоров анонсував підписання договорів ще із двома країнами НАТО.

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ІталіяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки