Италия конфисковала виллы и яхты российских олигархов и пропагандистов

Источник в полиции сообщил, что вилла бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова на средиземноморском острове Сардиния конфискована.

Кроме того, источники подтвердили, что яхты, принадлежащие богатейшему человеку России Алексею Мордашову и тесно связанному с президентом России Владимиром Путиным Геннадию Тимченко, были конфискованы ночью в северном итальянском порту Империя.

Считается, что за последние 20 лет российские олигархи купили множество вилл в лучших местах Италии, и источники сообщают, что в ближайшие дни ожидается арест новых активов, поскольку западные государства вводят масштабные санкции, пытаясь заставить Россию уйти из Украины.

В пятницу отдел финансовой разведки Банка Италии поручил итальянским банкам срочно сообщить обо всех мерах, принятых для замораживания активов физических и юридических лиц, включенных в список ЕС.

Металлургический и телекоммуникационный магнат Усманов хорошо известен в Италии тем, что владеет несколькими объектами недвижимости на Сардинии, а итальянские СМИ сообщают, что Мордашов владел виллой на том же острове стоимостью около 66 миллионов евро.

Принимая во внимание активы всей его семьи, журнал Forbes подсчитал, что до введения санкций состояние Мордашова оценивалось в 29,1 миллиарда долларов. Его 65-метровая яхта "Леди М" стоила 65 миллионов евро, а яхта Тимченко "Лена" стоила около 50 миллионов евро, сообщил источник в полиции.

Тимченко сколотил состояние на торговле нефтью, и Путин назвал его одним из своих ближайших соратников.

Ранее Соловьев жаловался по российскому телевидению, когда в прошлом месяце узнал, что рискует потерять свою итальянскую виллу: "Вдруг кто-то принимает решение, что этот журналист теперь в санкционном списке. И сразу же это касается вашей недвижимости".