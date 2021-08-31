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Италия изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

В июле Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на туристический портал Viaggiaresicuri.

Отмечено, что страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС, а именно:

  • Comirnaty/Pfizer/BioNTech,

  • Spikevax/Moderna,

  • Vaxzevria/AstraZeneca,

  • Janssen/Johnson&Johnson.

Указано, что данные о вакцинации необходимо будет внести в итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде;

Если же гражданин не имеет соответствующего COVID-сертификата, ему придется отправиться на 5-дневную самоизоляцию.

Указано, что избежать карантина можно путем предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда.

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