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Італія змінила правила в'їзду для українців: що треба знати

Автор: Марія Кучерявець

У липні Італія заявила про відкриття кордонів для українців. Однак наразі для того, аби безперешкодно подорожувати країною, туристам необхідно пред'явити сертифікат COVID-вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на туристичний портал Viaggiaresicuri.

Зазначено, що країна враховуватиме імунізацію тими вакцинами, які визнані в ЄС, а саме:

  • Comirnaty/Pfizer/BioNTech,

  • Spikevax/Moderna,

  • Vaxzevria/AstraZeneca,

  • Janssen/Johnson&Johnson.

Вказано, що дані про вакцинацію необхідно буде внести в італійську онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровому або друкованому вигляді;

Якщо ж громадянин не має відповідного COVID-сертифікату, йому доведеться відправитися на 5-денну самоізоляцію.

Зазначено, що уникнути карантину можна шляхом пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду.

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