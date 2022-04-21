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Италия избавится от зависимости от российского газа в 2023 году

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Рим, Четверг 21 апреля 2022 10:29
Италия избавится от зависимости от российского газа в 2023 году Фото: Италия избавится от зависимости от российского газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Италия может стать независимой от российского газа во второй половине 2023 года. Министр экологического перехода Роберто Чинголани назвал сильную зависимость Европы от российского газа "серьезной геополитической ошибкой последних 20 лет, решать которую за месяц бессмысленно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На мой взгляд, в краткосрочной перспективе мы должны прекратить поставки газа из России в том числе и по этическим соображениям", - сказал Чинголани в интервью газете La Stampa.

Чинголани добавил, что стратегия правительства основана, с одной стороны, на выходе на полную мощность существующих газопроводов с новыми контрактами, а с другой - на увеличении мощностей Италии по регазификации.

Италия получает около 40% импортируемого газа из России и стремится диверсифицировать свои источники энергии после вторжения на Украину, последующих западных санкций и риска сбоев.

Она уже подписала соглашения с Алжиром, Египтом и Республикой Конго, чтобы помочь заменить часть из 29 млрд кубометров в год, которые получает из России.

Чинголани сказал, что итальянское правительство планирует на следующей неделе посетить другие страны, особенно в Африке, для переговоров по новым газовым контрактам.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямой запрет на покупку российской нефти, но 27 членов Евросоюза не смогли договориться об эмбарго.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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