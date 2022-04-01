UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия и Испания обсуждают строительство газопровода для отказа от российского газа

Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Италии Марио Драги обсуждал со своим испанским коллегой идею строительства газопровода в Испанию. Это было сделано в рамках планов по отказу Европы от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Есть идея газопровода Италия-Испания, которую мы обсуждали с (премьер-министром Педро) Санчесом в Риме, а также в Европейском совете", - сказал Драги в четверг.

Испания обладает самыми большими регазификационными мощностями в Европе, но транспортировка газа в Европу через Пиренеи была проблемой.

Европа, которая получает около 40% поставок газа из России, изо всех сил пытается найти альтернативы и диверсифицировать структуру своих поставок после вторжения Москвы в Украину.

"Южные средиземноморские страны Европы сейчас понимают, что они могут быть очень важными центрами для газа сегодня, а также, и прежде всего, для водорода завтра", - сказал Драги на пресс-конференции.

В четверг испанская газотранспортная компания Enagas заявила, что обдумывает варианты с Мадридом и операторами в соседних странах, чтобы усилить межсетевые соединения Испании для транспортировки газа и водорода.

Драги сказал, что хотя 30-40% российских запасов можно заменить сразу, заменить остальные будет гораздо сложнее.

Италия, у которой есть трубопроводы, ведущие в Алжир, Ливию и Азербайджан, стремится увеличить импорт СПГ, чтобы снизить свою зависимость от России.

"Есть еще один проект, газопровод EastMed… Еврокомиссия изучает возможность строительства газопровода", - сказал Драги.

Контролируемая государством энергетическая группа Eni в прошлом заявляла, что газовые проекты в странах Восточного Средиземноморья, таких как Египет, Кипр и Израиль, могут сыграть ключевую роль в диверсификации Европы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия