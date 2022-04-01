Італія та Іспанія обговорюють будівництво газопроводу для відмови від російського газу

"Є ідея газопроводу Італія-Іспанія, яку ми обговорювали з (прем'єр-міністром Педро) Санчесом в Римі, а також в Європейській Раді", - сказав Драгі в четвер.

Іспанія володіє найбільшими регазифікаційними потужностями в Європі, але транспортування газу в Європу через Піренеї була проблемою.

Європа, яка отримує близько 40% поставок газу з Росії, щосили намагається знайти альтернативи і диверсифікувати структуру своїх поставок після вторгнення Москви в Україну.

"Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також, і перш за все, для водню завтра", - сказав Драгі на прес-конференції.

У четвер Іспанська газотранспортна компанія Enagas заявила, що обмірковує варіанти з Мадридом і операторами в сусідніх країнах, щоб посилити міжмережеві з'єднання Іспанії для транспортування газу і водню.

Драгі сказав, що хоча 30-40% російських запасів можна замінити відразу, замінити інші буде набагато складніше.

Італія, яка має трубопроводи, що ведуть до Алжиру, Лівії та Азербайджану, прагне збільшити імпорт СПГ, щоб знизити свою залежність від Росії.

"Є ще один проект, газопровід EastMed... Єврокомісія вивчає можливість будівництва газопроводу", - сказав Драгі.

Контрольована державою енергетична група Eni в минулому заявляла, що газові проекти в країнах Східного Середземномор'я, таких як Єгипет, Кіпр та Ізраїль, можуть зіграти ключову роль в диверсифікації Європи.