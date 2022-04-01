Италия и Испания обсуждают строительство газопровода для отказа от российского газа

Премьер-министр Италии Марио Драги обсуждал со своим испанским коллегой идею строительства газопровода в Испанию. Это было сделано в рамках планов по отказу Европы от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Есть идея газопровода Италия-Испания, которую мы обсуждали с (премьер-министром Педро) Санчесом в Риме, а также в Европейском совете", - сказал Драги в четверг.

Испания обладает самыми большими регазификационными мощностями в Европе, но транспортировка газа в Европу через Пиренеи была проблемой.

Европа, которая получает около 40% поставок газа из России, изо всех сил пытается найти альтернативы и диверсифицировать структуру своих поставок после вторжения Москвы в Украину.

"Южные средиземноморские страны Европы сейчас понимают, что они могут быть очень важными центрами для газа сегодня, а также, и прежде всего, для водорода завтра", - сказал Драги на пресс-конференции.

В четверг испанская газотранспортная компания Enagas заявила, что обдумывает варианты с Мадридом и операторами в соседних странах, чтобы усилить межсетевые соединения Испании для транспортировки газа и водорода.

Драги сказал, что хотя 30-40% российских запасов можно заменить сразу, заменить остальные будет гораздо сложнее.

Италия, у которой есть трубопроводы, ведущие в Алжир, Ливию и Азербайджан, стремится увеличить импорт СПГ, чтобы снизить свою зависимость от России.

"Есть еще один проект, газопровод EastMed… Еврокомиссия изучает возможность строительства газопровода", - сказал Драги.

Контролируемая государством энергетическая группа Eni в прошлом заявляла, что газовые проекты в странах Восточного Средиземноморья, таких как Египет, Кипр и Израиль, могут сыграть ключевую роль в диверсификации Европы.