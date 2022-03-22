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Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС, – Драги

Фото: Марио Драги (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Италии Марио Драги отреагировал на обращение украинского президента Владимира Зеленского к итальянскому парламенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер Италии назвал сопротивление Украины российскому вторжению "героическим". Также он пообещал постоянную поддержку беженцам, вынужденным спасаться от боевых действий, и военную помощь.

"Высокомерие российского правительства столкнулось с достоинством украинского народа, которому удалось обуздать экспансионситские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения", – заявил Драги.

Задел итальянский премьер-министр и вопрос членства Украины в ЕС. Процесс присоединения он видит долгим из-за необходимости реформ, но пообещал украинцам поддержку.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе", – добавил Драги.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал парламент Италии остановить "одного человека" ради жизней миллионов украинцев.

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