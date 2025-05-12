Італія хоче стати лідером у відбудові України: Таяні про плани на липень

"У Вероні я зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Підтвердити рішучу підтримку України та зобов'язання уряду співпрацювати з нашими партнерами для досягнення справедливого та міцного миру", - написав Таяні.

Він зазначив, що Італія та Україна співпрацюють, щоб якнайкраще підготуватися до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у в Римі в липні.

"З Венето, одного з двигунів зростання Італії, з присутністю численних підприємств, ми прагнемо відігравати провідну роль в економічній відбудові виробничої структури України", - зазначив італійський міністр.