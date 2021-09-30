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Италия готовится к ослаблению карантина на фоне увеличения уровня вакцинации

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Рим, Четверг 30 сентября 2021 14:33
Италия готовится к ослаблению карантина на фоне увеличения уровня вакцинации Фото: Италия готовится к ослаблению карантина для вакцинированных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Италии готовится ослабить карантинные меры для вакцинированных. Поскольку в стране почти 80% жителей получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Научно-консультативная группа при правительстве Италии дала зеленый свет планам по увеличению максимально допустимой вместимости стадионов, кинотеатров и театров - при условии, что каждый в толпе сможет предъявить сертификат здоровья или зеленый пропуск.

Спортивные стадионы смогут продавать билеты до 75% от своей полной вместимости, в то время как кинотеатрам и театрам будет разрешено до 80%. Для музеев ограничений по вместимости не будет, хотя правила социального дистанцирования останутся в силе.

В ближайшие дни Министерство здравоохранения должно сделать заявление о любых изменениях ограничений, которые произойдут в октябре, причем одним из ключевых факторов, которые ведомство будет учитывать при принятии решений, является охват вакцинацией.

Сегодня наступает крайний срок, установленный правительством Италии для того, чтобы 80% населения старше 12 лет были полностью привиты.

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Италия Карантин Вакцинация
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