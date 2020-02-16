Италия эвакуирует более 30 своих граждан из лайнера в Японии

Власти Италии в воскресенье, 16 февраля, объявили о намерении эвакуировать своих граждан из охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, итальянское правительство приняло решение об эвакуации 35 своих граждан, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама.

"Мы вчера решили отправить рейс и привезти этих 35 итальянцев домой", - заявил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило, что в ближайшее время отправит в Японию самолет, который заберет канадцев, находящихся на лайнере Diamond Princess. Канада эвакуирует только тех граждан, у которых отсутствуют симптомы заболевания.

Также РБК-Украина писало, что США готовятся к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess в Японии. Ожидается, что эвакуация американцев будет проведена чартерными рейсами сегодня, 16 февраля.

Кроме того, на борту круизного лайнера Diamond Princess подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом. В общем коронавирусом заболели уже 355 пассажиров лайнера.