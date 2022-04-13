Италия не будет накладывать вето на эмбарго против нефти и газа из России
Италия продолжит снижать зависимость от российской нефти и газа в ответ на развязанную Москвой войну в Украине. Рим не будет накладывать вето на санкции ЕС против энергоносителей из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо телеканалу CNN.
"Стоимость энергоносителей - это наше первое беспокойство на данный момент. Однако Италия не собирается накладывать вето на эти санкции, которые их затрагивают", - сказал Ди Майо.
По его словам, Италия хочет установить потолок цен на газ. Добиться ценовой стабильности Рим планирует чрез ЕС, в том числе с помощью европейской энергетической биржи.
"Мы сможем, по крайней мере, стабилизировать рост цен для домохозяйств", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее Италия подписала соглашение с Алжиром об увеличении поставок газа, чтобы снизить зависимость от России.
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