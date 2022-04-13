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Италия не будет накладывать вето на эмбарго против нефти и газа из России

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Рим, Среда 13 апреля 2022 19:08
Италия не будет накладывать вето на эмбарго против нефти и газа из России Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Италия продолжит снижать зависимость от российской нефти и газа в ответ на развязанную Москвой войну в Украине. Рим не будет накладывать вето на санкции ЕС против энергоносителей из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо телеканалу CNN.

"Стоимость энергоносителей - это наше первое беспокойство на данный момент. Однако Италия не собирается накладывать вето на эти санкции, которые их затрагивают", - сказал Ди Майо.

По его словам, Италия хочет установить потолок цен на газ. Добиться ценовой стабильности Рим планирует чрез ЕС, в том числе с помощью европейской энергетической биржи.

"Мы сможем, по крайней мере, стабилизировать рост цен для домохозяйств", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее Италия подписала соглашение с Алжиром об увеличении поставок газа, чтобы снизить зависимость от России.

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