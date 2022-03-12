Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов

Правительство Италии арестовало роскошную яхту стоимостью 578 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В заявлении итальянской полиции говорится, что судно под названием "A" стоит около 578 миллионов долларов и находится на хранении в северо-восточном порту Триеста. По словам производителя Nobiskrug, это одна из самых больших яхт в мире.
Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта в рамках расширенного пакета мер против российских олигархов. По данным ЕС, ему принадлежат крупнейший производитель удобрений "ЕвроХим Груп". Отмечается, что он и 36 других бизнесменов встретились с президентом России после начала вторжения в Украину с целью обсудить потенциальные экономические последствия санкций ЕС и США.
"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о его приближенности к Владимиру Путину", - говорится в заявлении полиции.
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