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Италия - Англия: букмекеры не видят фаворита в финале Евро-2020

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Лондон, Воскресенье 11 июля 2021 11:55
Италия - Англия: букмекеры не видят фаворита в финале Евро-2020 Фото: победитель сегодня получит Кубок Анри Делоне (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Италия и Англия разыграют сегодня титул победителя Евро-2020, чемпиона Европы. И фактически, преимущества нет ни у одной из команд.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сборных в финале Евро-2020.

Обе сборные выиграли свои группы, не пропустив ни одного гола. При этом Италия выиграла все три матча группы A, Англия однажды сыграла вничью. При этом англичане вплоть до полуфинала сохраняли свои ворота "сухими", достаточно уверенно проходя своих оппонентов в 1/8 (победа над Германией 2:0) и 1/4 (победа над Украиной 4:0) финала. Но в полуфинале таки пропустили со штрафного от Дании.

Для Италии плей-офф оказался достаточно сложным с самого начала. Сперва была победа в овертайме над Австрией 2:1. Затем, хоть и без дополнительного времени, победа в сложном матче над Бельгией с таким же счетом 2:1.

Правда полуфиналы вышли для обеих сборных сложными - Италия лишь по пенальти обыграла Испанию, а Англия смогла вырвать победу у Дании на 104-й минуте.

Favbet отдает небольшое преимущество Англии, но наверняка лишь за счет фактора домашнего Уэмбли, который в абсолютном большинстве будет болеть за своих. Победа Англии в основное время оценивается коэффициентом 2,62, победа Италии - 3,2, ничья - 3.

Победа в финале для Англии оценена коэффициентом 1,8, а триумф Италии - 2,1.

Начало матча Италия - Англия - в 22:00. Прямая трансляция на телеканале "Украина".

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