Італія - Англія: букмекери не бачать фаворита у фіналі Євро-2020

Італія та Англія розіграють сьогодні титул переможця Євро-2020, чемпіона Європи. І фактично, переваги немає ні в однієї з команд.

Обидві збірні виграли свої групи, не пропустивши жодного гола. При цьому Італія виграла всі три матчі групи A, Англія одного разу зіграла внічию. При цьому англійці аж до півфіналу зберігали свої ворота "сухими", досить впевнено проходячи своїх опонентів в 1/8 (перемога над Німеччиною 2:0) і 1/4 (перемога над Україною 4:0) фіналу. Але в півфіналі таки пропустили зі штрафного від Данії.

Для Італії плей-офф виявився досить складним з самого початку. Спершу була перемога в овертаймі над Австрією 2:1. Потім, хоч і без додаткового часу, перемога в складному матчі над Бельгією з таким же рахунком 2:1.

Правда півфінали вийшли для обох збірних складними-Італія лише по пенальті обіграла Іспанію, а Англія змогла вирвати перемогу у Данії на 104-й хвилині.

Favbet віддає невелику перевагу Англії, але напевно лише за рахунок фактора домашнього Уемблі, який в абсолютній більшості буде вболівати за своїх. Перемога Англії в основний час оцінюється коефіцієнтом 2,62, перемога Італії - 3,2, нічия - 3.

Перемога у фіналі для Англії оцінена коефіцієнтом 1,8, а тріумф Італії - 2,1.

Початок матчу Італія - Англія - о 22:00. Пряма трансляція на телеканалі "Україна".