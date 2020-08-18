В Италии закрыли дискотеки и ввели ночной масочный режим

Правительство Италии запретило работу ночных клубов и дискотек. Кроме того власти ввели обязательный масочный режим на открытом воздухе в некоторых районах в ночное время.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые правила вступили в силу в понедельник 17 августа и будут действовать до начала сентября. Маски будут нужны с 18:00 и до 6:00 утра в местах у баров и пабов, где возможны скопления людей.

Усилить карантинные ограничения решили из-за роста числа случаев коронавируса по всей стране, особенно среди молодых людей.

Число зараженных COVID-19 в стране стало в два раза больше по сравнению со статистикой, которая была зарегистрирована три недели назад. А средний возраст заболевших коронавирусом упал ниже 40 лет.

Медицинские эксперты обвинили в росте случаев ночную жизнь, возвращение людей из отпусков и молодежь, которая нарушает правила социальной дистанции.

Напомним, в начале августа в Италии зафиксировали наибольший суточный прирост случаев COVID-19 с мая.

Отметим, Италия была одной из первых европейский стран, в которую проник коронавирус.

Италия объявила о чрезвычайном положении из-за пандемии в конце января.

Недавно в стране заявили, что продлят режим ЧП до конца октября, несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии.