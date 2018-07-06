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Интервью

В Италии задержали украинскую яхту с 70 нелегалами

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 15:55
Фото: в Италии задержали украинскую яхту с 70 нелегалами на борту (dpsu.gov.ua)
Фото: в Италии задержали украинскую яхту с 70 нелегалами на борту (dpsu.gov.ua)

Среди нелегалов на борту украинской яхты было 15 детей

В Италии в районе порта Кротонет задержали украинскую яхту, на борту которой находилось по меньшей мере 70 нелегальных мигрантов, которых переправляли из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления предупредили еропейських коллег о незаконном перемещении мигрантов.

Как отмечается, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские стражи порядка обнаружили на борту яхты 71 граждан, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых незаконно переправляли из Турции.

"Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский спасательный катер спас 60 мигрантов в море около Ливии, при этом Италия отказала ему в швартовке на своей территории.

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Теги публикации: Украина, Италия, нелегалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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