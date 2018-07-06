Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Італії затримали українську яхту із 70 нелегалами

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 15:55
Фото: в Італії затримали українську яхту із 70 нелегалами на борту (dpsu.gov.ua)
Фото: в Італії затримали українську яхту із 70 нелегалами на борту (dpsu.gov.ua)

Серед нелегалів на борту українського яхти було 15 дітей

В Італії у районі порту Кротонет затримали українську яхту, на борту якої знаходилося щонайменше 70 нелегальних мігрантів, яких переправляли з Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління попередили єропейських колег про незаконне переміщення мігрантів. 

Як зазначається, 3 липня в районі порту Кротоне італійські правоохоронці виявили на борту яхти 71 громадяна, зокрема 8 жінок та 15 дітей, яких незаконно переправляли з Туреччини.

"Схема переправлення не змінилась. Плавзасіб, як і минулого разу, був під прапором Німеччини, хоча реально виходив з порту Миколаївщини під прапором України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іспанський рятувальний катер врятував 60 мігрантів у морі біля Лівії, при цьому Італія відмовила йому у швартовці на своїй території.

В Італії розпочався суд у справі нацгвардійця Марківа В Ужгороді прикордонники затримали чотирьох нелегалів
Теги публікації: Україна, Італія, нелегалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся