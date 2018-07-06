В Італії затримали українську яхту із 70 нелегалами

Серед нелегалів на борту українського яхти було 15 дітей

В Італії у районі порту Кротонет затримали українську яхту, на борту якої знаходилося щонайменше 70 нелегальних мігрантів, яких переправляли з Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління попередили єропейських колег про незаконне переміщення мігрантів.

Як зазначається, 3 липня в районі порту Кротоне італійські правоохоронці виявили на борту яхти 71 громадяна, зокрема 8 жінок та 15 дітей, яких незаконно переправляли з Туреччини.

"Схема переправлення не змінилась. Плавзасіб, як і минулого разу, був під прапором Німеччини, хоча реально виходив з порту Миколаївщини під прапором України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іспанський рятувальний катер врятував 60 мігрантів у морі біля Лівії, при цьому Італія відмовила йому у швартовці на своїй території.