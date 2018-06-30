Біля берегів Лівії врятували 60 мігрантів

Італія відмовила іспанському рятувальному катеру у швартовці на своїй території

Іспанський рятувальний катер врятував 60 мігрантів у морі біля Лівії, при цьому Італія відмовила йому у швартовці на своїй території. Про це повідомляє АР.

Вказано, що Італія негайно відкликала дозвіл катеру на швартовку в італійському порту.

"Вони можуть забути про прибуття до італійського порту", - написав міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у своєму Тwitter.

Слід зазначити, що раніше голова МВС Італії наголошував, що суднам неурядових організацій, які рятують мігрантів у водах Середземного моря, не дозволятимуть заходити до італійських портів.

Нагадаємо, у п'ятницю повідомлялося, що поблизу лівійського узбережжя перекинувся човен з 120 мігрантами, в результаті чого близько 100 мігрантів могли загинути.