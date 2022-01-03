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В Италии задержали украинского режисера по запросу России. МИД оказывает помощь

Автор: Валерия Полищук

В Италии 17 декабря задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Задержание произошло по запросу России об его экстрадиции в РФ.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.

"Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат", - сообщил Николенко.

Спикер МИДа добавил, что сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Лавренчука и защиты его законных интересов.

Он также сообщил, что накануне нового года, 31 декабря, задержанного режиссера посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.

"Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - добавил Николенко.

Власти России считают, что восемь лет назад Лавренчук якобы совершил уголовное возбуждение, находясь на территории РФ. Детали дела не разглашаются, однако известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

Отметим, что Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино".

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