В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу

Він повідомив, що генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу Лавренчуку.

"Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину був наданий адвокат", - повідомив Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що зараз консули і адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Лавренчука і захисту його законних інтересів.

Він також повідомив, що напередодні нового року, 31 Грудня, затриманого режисера відвідав консул. Умови його утримання під вартою прийнятні, а стан здоров'я задовільний.

"Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарної установи та рідними і тримають справу на особливому контролі", - додав Ніколенко.

Влада Росії вважає, що вісім років тому Лавренчук нібито вчинив кримінальне порушення, перебуваючи на території РФ. Деталі справи не розголошуються, проте відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

Зазначимо, що Євген Лавренчук - український театральний режисер, екс-головний режисер Одеського театру опери та балету, ректор "Першої української школи театру і кіно".