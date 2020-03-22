В Италии вводят более жесткий карантин, останавливают стройки и предприятия

В Италии в Ломбардии вводят дополнительные жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Постановлением от 21 марта запрещается любая спортивная или физическая деятельность на улице, в том числе и самостоятельная. Также останавливается строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Все предприниматели должны приостановить деятельность за исключением тех, кто занимается критически важными отраслями - поставкой продуктов питания или лекарств. При этом временно закрыться должны еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что на протяжении последних суток в Италии жертвами коронавирус стали почти 800 человек. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что объявленный до 3 апреля карантин в стране должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавирус.

Добавим, смертность от коронавирус в Италии в 8 раз выше, чем в Китае. В китайском Ухане, смертность от вируса составила лишь 1,4%, тогда как в Италии сейчас этот показатель достигает 8,3%.