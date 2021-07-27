В Італії спалахнули масштабні лісові пожежі на островах Сардинія та Сицилія. Також утворилась пожежа на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Ansa.

Пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітету Ериче, на північному заході острова, збитки від неї вже називають величезними. Крім пожежі на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані, триває пожежа також в районі Агрідженто.

Відновилась також пожежа у Валь Пескара, вогнеборці намагаються приборкати вогонь з пізнього вечора.

Фото: в Італії горять ліси (twitter.com)

На Сардинії боротьба з масштабними лісовими пожежами триває третю добу, частково осередки вдалося взяти під контроль.