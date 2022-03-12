В Италии не видят риска ядерной эскалации из-за вторжения РФ в Украину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что не видит риска ядерной эскалации. В частности, в связи из-за ситуаций вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

"Необходимо проявлять осторожность. Но сегодня риска не существует, мы работаем над тем, чтобы предотвратить вступление НАТО в конфликт. Необходимо прислушиваться ко всем участникам процесса посредничества, в том числе к Китаю, который, несмотря на наши разногласия с ним, может играть важную роль", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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