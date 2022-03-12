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В Італії не бачать ризику ядерної ескалації через вторгнення РФ в Україну

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що не бачить ризику ядерної ескалації. Зокрема, у зв'язку через ситуації навколо чорнобильської та Запорізької АЕС в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"Необхідно проявляти обережність. Але сьогодні ризику не існує, ми працюємо над тим, щоб запобігти вступу НАТО в конфлікт. Необхідно прислухатися до всіх учасників процесу посередництва, в тому числі до Китаю, який, незважаючи на наші розбіжності з ним, може відігравати важливу роль", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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