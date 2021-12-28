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В Италии установили лимит для платежей наличными до 1000 евро

Автор: Иванна Шовкун

С 1 января 2022 года в Италии снизили лимит оплаты наличными с 2000 евро до 1000 евро (около 30 тысяч гривен). Так правительство страны борется с теневой экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

С начала следующего года рассчитываться наличными можно будет на сумму 999 евро включительно. Это касается таких операций:

  • денежные переводы в адрес физических и юридических лица (также и покупки в магазинах);
  • обмен валют;
  • займы и пожертвования, даже если оборот наличности происходит между членами семьи;
  • переводы ценных бумаг на предъявителя в евро или в иностранной валюте, осуществляемый по любой причине между различными субъектами.

Исключение введено для обналичивания денег с карты или внесение налички на банковский счет.

При этом владельцы магазинов и другие предприниматели в Италии будут обязаны принимать карты при покупке на любую сумму. В противном случае продавцу грозит штраф от 30 евро плюс процент от стоимости покупки.

Отмечают, что до 2020 года лимит на наличные платежи в Италии составлял 3000 евро. Но ограничение в 1000 евро действовало еще шесть лет назад. Однако потом его отминили, а лимит подняли.

Напомним, в Украине решением парламента была увеличена сумма наличных переводов, не подлежащих финансовому мониторингу, до 5 тысяч гривен включительно.

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Италия