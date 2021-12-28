В Італії встановили ліміт для платежів готівкою до 1000 євро

З початку наступного року розраховуватися готівкою можна буде на суму 999 євро включно. Це стосується таких операцій:

грошові перекази на адресу фізичних і юридичних осіб (також і покупки в магазинах);

обмін валют;

позики та пожертвування, навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї;

перекази цінних паперів на пред'явника в євро або іноземній валюті, що здійснюється з будь-якої причини між різними суб'єктами.

Виняток введено для зняття готівки з картки або внесення готівки на банківський рахунок.

При цьому власники магазинів та інші підприємці в Італії будуть зобов'язані приймати картки для придбання на будь-яку суму. Інакше продавцю загрожує штраф від 30 євро плюс відсоток вартості покупки.

Зазначають, що до 2020 року ліміт на готівкові платежі в Італії становив 3000 євро. Але обмеження у 1000 євро діяло ще шість років тому. Проте потім його скасували, а ліміт підняли.