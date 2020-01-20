В Италии усиливают меры безопасности в связи со вспышкой вирусной пневмонии в Китае

В аэропорту Рима (Фьюмичино) ужесточат меры контроля из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае, которая способна передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Lacronacadiroma.

Отмечается, что в аэропорту усилят проверки, поскольку он имеет сообщение с китайским городом Ухань, где зафиксированы вспышки этой болезни.

"Вирус, который распространяется в Китае, может распространиться и в Европе, особенно из-за количества граждан Китая, которые ежедневно приземляются в европейских городах, а также в Риме... Сейчас ужесточаются меры контроля над людьми из пострадавших территорий, в частности из Уханьского региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт имеет три прямых рейса с городом Ухань и множество непрямых рейсов.

"В соответствии с международными медико-санитарными правилами в аэропорту Фьюмичино действует медицинская процедура для проверки наличия на борту самолетов, прибывающих из Ухани, подозреваемых симптомов болезни и их возможной передачи", - говорится в сообщении.

В Минздраве Италии заявляют, что "ситуация постоянно отслеживается, и вероятность внедрения вируса в Европейский Союз считается низкой, хотя ее нельзя исключать".

Напомним, китайские власти сообщили о 139 новых заболевших неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса. Число новых инфицированных увеличилось за два дня, новые случаи были выявлены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Общее количество подтвержденных случаев в настоящее время превышает 200. Новый штамм коронавируса впервые появился в Ухане в декабре и уже распространился за границу - зафиксированы два случая в Таиланде и один в Японии.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине активизировалась вирусная пневмония. Болезнь развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям. В Тернополе переполненные больницы, трое пациентов умерли.