В Италии столкнулись поезда, десятки пострадавших

В Италии в результате столкновения двух пассажирских поездов 28 марта пострадали по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Leggo.

Авария произошла на станции Инвериго в провинции Комо.

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.

В Министерстве инфраструктуры и транспорта Италии сообщили, что на одном из участков не сработала система безопасности, что позволило бы избежать столкновения.

"Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT", - говорится в заявлении.

Пассажиры получили травмы легкой степени тяжести.

Фото: на месте столкновения поездов в Италии

На место аварии прибыли медики и пожарные, а также два спасательных вертолета.

Напомним, 28 марта в Праге (Чехия) задержали еще двух подозреваемых в связи с нападениями на скоростные поезда в Германии.