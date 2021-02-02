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В Италии в школьном учебнике написали про "референдум" в Крыму и "автономность" Донбасса

Вторник 02 февраля 2021 00:19
В Италии в школьном учебнике написали про "референдум" в Крыму и "автономность" Донбасса
Фото: на въезде в оккупированный Крым (non.fm)
Автор: Инна Собора

В Италии в школьном учебнике по географии и отметили, что в анексованому Крыму "состоялся референдум о присоединении к России", и что Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства". После обращения украинского посольства издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации.

Об этом сообщается в Facebook Посольства Украины в Италии.

Посольство Украины в Италии официально обратилось к издательству, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Руководство издательства Pearson в своем ответе выразило сожаление по поводу ситуации, которая возникла, и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, что касается Украины. Мы приветствуем такой конструктивный подход", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

Кроме того, в посольстве призвали украинцев участвовать в этой работе и сообщать посольству, издательствам и собственным школам о фактах фальсификации украинской истории в школьных учебниках.

Ранее информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где города Симферополь и Севастополь были обозначены русскими.

Напомним, газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире, где обозначила оккупированный Крым как территорию России.

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