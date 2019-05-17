В Италии сегодня допросят свидетелей по делу гвардейца Маркива

В Италии сегодня, 17 мая, состоится очередное судебное заседание по делу несправедливо обвиненного гвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что председатель МВД Арсен Аваков будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку украинскому военнослужащему и предоставить необходимые доказательства его невиновности.

В ходе судебного заседания будут допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан и четыре сослуживца Маркива.

Напомним, Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля текущего года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккеллі и российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий у Слов'янская (Донецкая область).

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Украина готова предоставить суду все документы по данному делу.