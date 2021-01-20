В Италии растет активность вулкана Этна. Власти объявили предупреждение

В понедельник, 18 января, один из кратеров вулкана Этна в Италии начал извергать лаву. Однако по состоянию на 20 января активность вулкана продолжает расти.

Об этом сообщает ресурс volcanodiscovery.com.

Так, около 9:15 в понедельник один из многочисленных кратеров, расположенный на юго-восточном склоне Этны, начал извергать два потока лавы. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.

При этом утром 19 января активность вулкана начала снижаться.

Однако в течение последних часов в среду, 20 января, активность кратера New SE значительно возросла.

"В настоящее время демонстрирует интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы", - информирует ресурс.

Отметим, что такой типа извержения связан с более вязкой основной лавой, которая выбрасывается разными по силе взрывами из жерла, образуя сравнительно короткие и более мощные лавовые потоки.

Кроме того, в Италии власти объявили предупреждение. При этом специалисты утверждают, что Этна пока не представляет опасности для жителей острова.

Подчеркнем, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.

Напомним, 13 декабря 2020 года на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года на Сицилии также зафиксировали извержение вулкана Этна. В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.