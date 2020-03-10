В Италии расширили карантин на всю страну

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 будут распространены на всю страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Конте заявил, что люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.

Пассажиры вылетающих рейсов, кроме временных посетителей, должны будут доказать, что у них есть такие основания. Точно так же должны обосновать поездку и те, кто прибывают в страну.

Конте добавил, что все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране.

Ограничения аналогичны тем, которые ранее применялись к наиболее пострадавшему региону Ломбардия и 14 другим провинциям.

Напомним, что в Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.

РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе. В Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные.