В Італії розширили карантин на всю країну

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що заходи щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 будуть поширені на всю країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Конте заявив, що люди по всій країні не повинні залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях.

Пасажири рейсів, що вилітають, крім тимчасових відвідувачів, повинні будуть довести, що у них є такі підстави. Точно так само повинні обґрунтувати поїздку і ті, хто прибуває в країну.

Конте додав, що всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, призупинено по всій країні.

Обмеження аналогічні тим, які раніше застосовувалися до найбільш постраждалого регіону Ломбардія і 14 інших провінцій.

Нагадаємо, що в Італії число смертей від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилася на 97, загальне число померлих досягло 463 чоловік. Кількість інфікованих в даний час складає 9172. Відзначається, що 724 осіб повністю одужали.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавіруса в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них більше 9 тисяч зафіксовані в Європі. В Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.