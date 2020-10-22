В еще одном регионе Италии вводят комендантский час

Фото: девушка в маске (pixabay)

В итальянском регионе Ломбардии вводится ночной комендантский час. Такое решение было принято в связи с увеличением в более чем два раза число случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Ansa.

Так, с четверга, 22 октября, с 23:00 в Ломбардии вводится комендантский час, который будет действовать до 5:00. В этот период разрешено покидать место жительство только по работе или в неотложных ситуациях.

Ночной комендантский час будет действовать до 13 ноября.

Отметим, что за последние сутки в Ломбардии подтверждено 4126 новых случаев COVID-19, из которых 1858 были зарегистрированы в Милане. Также сообщается, что было проведено 36 тысяч тестов.

Около 300 человек были госпитализированы, десять пациентов поступили в отделения интенсивной терапии.

Напомним, с пятницы, 23 октября, в Риме и округе Лацио вводят комендантский час.

Кроме того, 18 сентября правительство Италии ужесточило карантинные ограничения в стране на фоне ежедневных рекордов числа заражений коронавирусом.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый чрезвычайный указ, который предусматривает в себе ряд запретов для преодоления коронавирусного кризиса.