ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Італії стався напад на інкасаторів

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 21:23
В Італії стався напад на інкасаторів
Ілюстративне фото: поліція Італії (twitter-ID32153-650x410)

Грабіжники вкрали 2,3 млн євро

В Італії біля міста Барі невідомі напали на інкасаторів і викрали 2,3 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВПС.

Повідомляється, що банда з чотирьох осіб заблокувала фургон двома вантажівками на державній автомагістралі, а потім вистрілила у повітря, щоб залякати охоронців.

В результаті нападу, інкасатори не постраждали. Обидві вантажівки були підпалені. Грабіжники втекли з місця злочину на двох автомобілях, шосе було закрито на кілька годин. Повідомляється, що зараз поліція веде розслідування.

Гроші призначалися для виплати пенсій в сусідньому місті Матьора.

Нагадаємо, в час напади на інкасаторів в Ірпені (Київська область), яке сталося 17 листопада, зловмисники викрали 3 млн гривень. Крім того, в прес-службі "Приватбанку", чиїх інкасаторів пограбували, повідомили, що нападники викрали 1,8 млн гривень, банк оголосив винагороду за інформацію про зловмисників.

Також 28 жовтня в ході нападу на двох співробітників приватного інкасаторської фірми в Одесі зловмисники вкрали більше трьох мільйонів гривень.

Напад у Манчестері назвали терактом У Британії невідомий напав з ножем на перехожих в метро, є поранені
Новини України Італіянападинкассаторы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся