В Італії стався напад на інкасаторів

Ілюстративне фото: поліція Італії (twitter-ID32153-650x410)

Грабіжники вкрали 2,3 млн євро

В Італії біля міста Барі невідомі напали на інкасаторів і викрали 2,3 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВПС.

Повідомляється, що банда з чотирьох осіб заблокувала фургон двома вантажівками на державній автомагістралі, а потім вистрілила у повітря, щоб залякати охоронців.

В результаті нападу, інкасатори не постраждали. Обидві вантажівки були підпалені. Грабіжники втекли з місця злочину на двох автомобілях, шосе було закрито на кілька годин. Повідомляється, що зараз поліція веде розслідування.

Гроші призначалися для виплати пенсій в сусідньому місті Матьора.

Нагадаємо, в час напади на інкасаторів в Ірпені (Київська область), яке сталося 17 листопада, зловмисники викрали 3 млн гривень. Крім того, в прес-службі "Приватбанку", чиїх інкасаторів пограбували, повідомили, що нападники викрали 1,8 млн гривень, банк оголосив винагороду за інформацію про зловмисників.

Також 28 жовтня в ході нападу на двох співробітників приватного інкасаторської фірми в Одесі зловмисники вкрали більше трьох мільйонів гривень.