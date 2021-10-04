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В Италии приостановили местные выборы из-за ливней и наводнений

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Италия, Понедельник 04 октября 2021 18:08
В Италии приостановили местные выборы из-за ливней и наводнений Фото: в Италии приостановили местные выборы из-за ливней и наводнений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В северном итальянском регионе Лигурия перекрыли дороги и приостановили местные выборы из-за сильных дождей. Подсчет бюллетеней в столице провинции Генуи перенесли на завтрашнее утро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

В результате наводнений и оползней, власти приняли решение закрыть автомагистраль Савона-Турин. В Лигурии объявили о закрытии нескольких избирательных участков во время проведения местных выборов.

Отмечается, что подсчет бюллетеней в столице провинции Генуи, вероятно, продолжат уже следующим утром.

Наводнения затопили Понтинвреа, а несколько городов Италии пострадали из-за оползней. Учебные заведения региона также были закрыты из-за непогоды.

Согласно данным метеорологов, осадки продолжатся как минимум до завтра.

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