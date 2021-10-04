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В Італії призупинили місцеві вибори через зливи та повені

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Італія, Понеділок 04 жовтня 2021 18:08
В Італії призупинили місцеві вибори через зливи та повені Фото: В Італії призупинили місцеві вибори через зливи та повені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У північному італійському регіоні Лігурія перекрили дороги та призупинили місцеві вибори через сильні дощі. Підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї перенесли до завтрашнього ранку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Внаслідок повеней й зсувів, влада прийняла рішення закрити автомагістраль Савона-Турин. В Лігурії оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів.

Зазначається, що підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї, ймовірно, продовжать вже наступного ранку.

Повені затопили Понтінвреа, а декілька міст Італії постраждали через зсуви. Навчальні заклади регіону також були закриті через негоду.

Згідно з даними метеорологів, опади продовжаться щонайменше до завтра.

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Італія Місцеві вибори
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