В Италии приостановили лицензию лоукостера Ernest Airlines, совершающего рейсы в Украину

Напомним, ранее Ernest Airlines приостановил рейсы по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим и Харьков - Милан из-за нерентабельности на зимний сезон. До конца зимнего сезона авиакомпания Ernest Airlines будет сотрудничать только с аэропортами Киева, Одессы и Львова.

Также сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют 30 марта следующего года и будут осуществляться дважды в неделю. Минимальная цена билета составит 1,7 тыс. гривен в одну сторону.



