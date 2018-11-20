В Италии поезд попал в торнадо

Фото: место происшествия (скрин видео)

Отмечается, что двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не ранен

Во вторник, 20 ноября, на юге Италии возле города Кротоне поезд попал в торнадо, в результате чего пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство ANSA.

"Во вторник несколько пассажиров пострадали, когда торнадо поразил поезд возле южного города Кротоне, разбив несколько окон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не ранен. Инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.

Напомним, 17 мая в одном из регионов немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия прошел торнадо, который вызвал серьезные повреждения зданий.

По информации местных властей, торнадо наблюдался около 15 минут, но за это короткое время было повреждено много имущества, а два человека получили травмы, один из которых - весьма серьезные.

Как сообщалось ранее, в США от трех торнадо погибли по меньшей мере четыре человека, инфраструктура пострадала от сильного ветра и наводнений.