В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

В Италии неизвестные подожгли виллу на озере Комо, которая принадлежит российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Правоохранители обнаружили на месте происшествия покрышки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica .

По словам мэра, вилла серьезно не пострадала. Прибывшие на место правоохранители обнаружили покрышки. Прокуратура начала расследование инцидента.

Как отметил мэр Менаджо Микеле Спаджари, в настоящий момент двухэтажная вилла пустует, поскольку находится под арестом, после введения санкций против Соловьева.

По данным издания, попытка поджога виллы Ловено в городе Менаджо произошла утром в среду. О возгорании сообщили прохожие. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь.

Напомним, украинский суд заочно арестовал Соловьева, а Государственное бюро расследований собрало материалы для объявления пропагандиста в международный розыск.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!