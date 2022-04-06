В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева
В Италии неизвестные подожгли виллу на озере Комо, которая принадлежит российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Правоохранители обнаружили на месте происшествия покрышки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica.
По данным издания, попытка поджога виллы Ловено в городе Менаджо произошла утром в среду. О возгорании сообщили прохожие. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь.
Как отметил мэр Менаджо Микеле Спаджари, в настоящий момент двухэтажная вилла пустует, поскольку находится под арестом, после введения санкций против Соловьева.
По словам мэра, вилла серьезно не пострадала. Прибывшие на место правоохранители обнаружили покрышки. Прокуратура начала расследование инцидента.
Напомним, украинский суд заочно арестовал Соловьева, а Государственное бюро расследований собрало материалы для объявления пропагандиста в международный розыск.
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