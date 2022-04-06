В Італії підпалили віллу російського пропагандиста Соловйова

В Італії невідомі підпалили віллу на озері Комо, яка належить російському пропагандистові Володимиру Соловйову. Правоохоронці виявили на місці події покришки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Repubblica .

За словами мера, вілла серйозно не постраждала. Прибулі на місце правоохоронці виявили покришки. Прокуратура почала розслідування інциденту.

Як зазначив мер Менаджо Мікеле Спаджарі, зараз двоповерхова вілла пустує, оскільки знаходиться під арештом, після введення санкцій проти Соловйова.

За даними видання, спроба підпалу вілли Ловено в місті Менаджо сталася вранці в середу. Про загоряння повідомили перехожі. Прибулі пожежники швидко загасили вогонь.

Нагадавши, український суд заочно заарештував Соловйова, а Державне бюро розслідувань зібрало матеріали для оголошення пропагандиста в міжнародний розшук.

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