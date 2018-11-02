В Италии планируют давать землю многодетным семьям для борьбы с демографическим кризисом

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Земучастки многодетным семьям будут "давать в пользование" на 20 лет

В Италии правительство предложило выдавать земельные участки семьям с тремя детьми на протяжении 2019-2021 годов, чтобы побороть демографический кризис в стране. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание thelocal.it.

Указано, что соответствующую статью бюджета на следующий год разработала правящая партия "Лига", а правительство ее поддержало. По мнению законодателей, это решение должно поднять уровень рождаемости в стране.

Отметим, что в Италии - один из самых низких показателей прироста населения в Европе. В частности, за последний год в стране зарегистрировали всего 464 тысяч новорожденных. Молодые супруги указывают, что безработица и отсутствие достаточной государственной помощи работающим родителям являются основными причинами малого количества новорожденных.

Кроме того, власти таким образом рассчитывают сэкономить бюджетные средства, которые тратят на содержание государственных землевладений, которыми никто не пользуется.

Предполагается, что земучастки многодетным семьям будут "давать в пользование" на 20 лет.

При этом инициативу предлагают применять только в случае, если брак официально зарегистрирован. Кроме того, иностранцам, чтобы стать участниками программы, нужно быть резидентами Италии не менее 10 лет.

Напомним, по итогам 2016 года убыль населения была зафиксирована в десяти странах Европейского союза. Отмечалось, что наибольшими темпами численность населения сокращалась в Литве (минус 1,4%) и Латвии (минус 0,96%).

Как писало РБК-Украина в 2017 году, сотрудники Берлинского института населения и развития в социологическом исследовании пришли к выводу, что Европейский союз нуждается в притоке населения, в основном молодежи, из-за демографического кризиса - население европейских стран в среднем старше жителей других континентов.