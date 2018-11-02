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В Італії планують давати землю багатодітним сім'ям для боротьби з демографічною кризою

Новини » Політика    02.11.2018 - 13:50
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Земділянки багатодітним сім’ям будуть "давати у користування" на 20 років

В Італії уряд запропонував видавати земельні ділянки сім’ям з трьома дітьми упродовж 2019-2021 років, щоб побороти демографічну кризу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання thelocal.it.

Вказано, що відповідну статтю бюджету на наступний рік розробила правляча партія "Ліга", а уряд її підтримав. На думку законодавців, це рішення має підняти рівень народжуваності у країні.

Зазначимо, що в Італії - один з найнижчих показників приросту населення в Європі. Зокрема, за останній рік в країні зареєстрували всього 464 тисячі новонароджених. Молоді подружжя вказують, що безробіття та відсутність достатньої державної допомоги працюючим батькам є основними причинами малої кількості новонароджених.

Крім того, влада у такий спосіб розраховує зекономити бюджетні кошти, які витрачають на утримання державних землеволодінь, якими ніхто не користується.

Передбачається, що земділянки багатодітним сім’ям будуть "давати у користування" на 20 років.

При цьому ініціативу пропонують застосовувати лише у випадку, якщо шлюб офіційно зареєстрований. Крім того, іноземцям, щоб стати учасниками програми, треба бути резидентами Італії щонайменше 10 років.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року зменшення населення було зафіксоване в десяти країнах Європейського союзу. Зазначалося, що найбільшими темпами чисельність населення скорочувалася у Литві (мінус 1,4%) і Латвії (мінус 0,96%).

Як писало РБК-Україна у 2017 році, співробітники Берлінського інституту населення і розвитку в соціологічному дослідженні дійшли висновку, що Європейський союз потребує припливу населення, переважно молоді, через демографічну кризу - населення європейських країн у середньому старше жителів інших континентів.

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