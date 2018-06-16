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В Італії планують блокувати доступ рятувальним місіям до портів країни

НовиниПолітика    16.06.2018 - 17:08
Фото: Маттео Сальвіні (staticflickr.com)
Фото: Маттео Сальвіні (staticflickr.com)

Голова МВС Італії закидає рятувальним місіям потурання контрабанді людей

Голова Міністерства внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні заявив про намір заблокувати двом німецьким рятувальним місіям Sea Watch та Mission Lifeline доступ до портів країни. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, Сальвіні є представником антимігрантської "Ліги півночі".

Урядовець закидає рятувальним місіям потурання контрабанді людей.

"Вони мають знати, що Італія більше не буде заохочувати бізнес на нелегальній міграції, тож хай шукають інші порти", - підкреслив глава МВС Італії.

Зазначимо, що в ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. При цьому Італія відмовилася приймати рятувальний човен Aquarius із біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила лише Іспанія.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хотів образити Італію своїми коментарями щодо кризи біженців і ставлення Риму до цієї проблеми.

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Теги публікації: Італія, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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