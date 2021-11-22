ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса

Новина українською →
Рим, Понедельник 22 ноября 2021 21:30
В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса Фото: В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило ревакцинацию от коронавируса. Сделать новую прививку против инфекции граждане Италии смогут спустя пять месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

По словам министра, решение о ревакцинации от коронавируса принял совет AIFA на последнем заседании. Сперанца отметил, что новую прививку можно будет сделать через пять месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Глава итальянского Минздрава также подчеркнул, что бустерная доза вакцины от коронавируса имеет решающее значение для повышения уровня защиты от инфекции.

Напомним, ранее в Италии запустили кампанию по вакцинации жителей страны в возрасте от 40 до 60 лет третьей дозой вакцины от коронавируса.

Отметим, с начала ноября в Италии растет количество инфицированных коронавирусом и число госпитализированных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Коронавирус Вакцинация
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ